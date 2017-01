Charles Manson terug naar gevangenis

ANP Charles Manson terug naar gevangenis

LOS ANGELES - Massamoordenaar Charles Manson is teruggebracht naar de Corcorangevangenis in Central Valley in Californië, waar hij een levenslange straf uitzit. De inmiddels 82-jarige Manson werd afgelopen week onverwacht opgenomen in een ziekenhuis 'wegens een ernstig medisch probleem'.

Door ANP - 7-1-2017, 13:18 (Update 7-1-2017, 13:18)

De autoriteiten hebben de terugkeer van de beruchte misdadiger naar zijn cel bevestigd, zo meldt de krant Los Angeles Times. Over de aard van zijn aandoening is zowel door het Mercyziekenhuis in de plaats Bakersfield als de justitie-autoriteiten niets bekendgemaakt.

Charles Manson en leden van zijn sekte Manson Family werden schuldig bevonden aan de gruwelijke moord op zeven mensen in 1969, onder wie de bekende actrice Sharon Tate, de hoogzwangere vriendin van de regisseur-acteur Roman Polanski. Manson ontsnapte aan de doodstraf doordat de staat Californië die juist in die periode afschafte. Sinds zijn opsluiting heeft hij twaalf keer tevergeefs om gratie gevraagd.