ANP Emile Ratelband op huizenjacht

HILVERSUM - Emile Ratelband is op zoek naar nieuwe woonruimte. Hij moet de woonboerderij in het Gelderse Montferland verlaten, omdat die onlangs is verkocht en het huurcontract afloopt.

Door ANP - 7-1-2017, 14:47 (Update 7-1-2017, 14:47)

Emile is al druk op zoek naar een alternatief. "Dat zal zeker een huis in het Gooi worden, Ik heb al een aantal bezichtigingen in mijn agenda staan. Mijn voorkeur gaat uit naar Hilversum. Ik wil gewoon dichter bij mijn kinderen gaan wonen'', zegt de positiviteitsgoeroe op de website Bekendeburen.

Uiteraard gaat zijn vriendin Linda mee naar Hilversum. "Als ze weer helemaal beter is, dan kan ze daar een baan in het onderwijs gaan zoeken. Ach, werk genoeg. Ik heb gelukkig nog wel even de tijd gekregen van de verhuurder. Uiterlijk 1 maart moet ik eruit', vertelt Emile.