ANP Jarige Hardwell trakteert op gratis track

BREDA - Dj Hardwell pakt uit op zijn 29e verjaardag; hij trakteert zijn fans zaterdag op een gratis download van zijn track Party Till The Daylight. Hij draaide het nummer al op Ibiza, het Amerikaanse festival Lollapalooza en tijdens EDC in Las Vegas.

Door ANP - 7-1-2017, 15:16 (Update 7-1-2017, 15:16)

Naast een gratis download op zijn website heeft Robbert van de Corput, zoals de dj in het dagelijkse leven heet, nog een verrassing voor zijn fans in petto. De driehonderdste editie van zijn wekelijkse radioshow Hardwell On Air, die hij sinds 2011 presenteert, is vrijdag 20 januari live te beluisteren op meer dan vijftig radiostations en op zijn eigen YouTube-kanaal. Het wordt een twee uur durende show, waarin Hardwell enkele gasten zal ontvangen.