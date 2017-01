André Hazes Junior speelt nieuwe single

AMSTERDAM - André Hazes jr. heeft zaterdag zijn eerste optreden in een uitverkocht AFAS Live gegeven. Het was de eerste grote liveshow van André die afgelopen maand wel al met de Toppers optrad. De zoon van staat zondag nog een keer in de voormalige Heineken Music Hall. Ook dat optreden is uitverkocht.

Door ANP - 7-1-2017, 22:55 (Update 7-1-2017, 23:55)

Tijdens het concert bracht Hazes zijn nieuwe single Ik haal alles uit het leven ten gehore. Die is vanaf zondag verkrijgbaar. Ook kreeg hij gezelschap van René Froger.

Voor André is het optreden in de concerthal bij de Amsterdam Arena bijzonder omdat zijn vader daar ook heeft opgetreden. Eigenlijk zou hij pas in 2018 een grote show doen, maar omdat zijn album Leef vorig jaar zo'n succes werd, besloten Hazes en zijn platenlabel dat naar voren te halen.