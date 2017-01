John Mayer op nieuwe album Ed Sheeran

LONDEN - Niemand minder dan John Mayer heeft een plekje gekregen op ÷, het nieuwe album van Ed Sheeran. De Amerikaanse singer-songwriter heeft in een van de singles een gitaarsolo.

Door ANP - 8-1-2017, 9:09 (Update 8-1-2017, 9:09)

"Ik had een verschrikkelijke solo ingespeeld en had toen zoiets van: ik wet dat John Mayer dit een stuk beter kan", zei Ed in de Amerikaanse radioshow Zach Sang Show. "Dus ik mailde hem en hij deed het inderdaad een stuk beter."

Ed en John kennen elkaar al jaren. Ze traden in 2015 samen op tijdens de Grammy Awards en stonden later opnieuw met elkaar op het podium in The Late Late Show.

÷, uit te spreken als Divide, komt later dit jaar uit. Ed lanceerde vrijdag de eerste twee singles Castle On The Hill en Shape Of You.