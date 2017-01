Natalie Portman leerde veel van rol Jackie

LOS ANGELES - Natalie Portman zegt veel over Jackie Kennedy te hebben geleerd nadat ze de voormalige First Lady speelde in de film Jackie.

Door ANP - 9-1-2017, 2:30 (Update 9-1-2017, 2:30)

"Ik wist een hoop over haar maar niet dat ze zo ontzettend slim was", vertelt Portman op de rode loper voorafgaande aan uitreiking van de Golden Globes Awards in Los Angeles. "Ik realiseerde me ook niet dat Jackie Kennedy zo'n grote rol speelde bij het behouden van het nalatenschap van haar man John F. Kennedy", vervolgt de actrice. Portman is genomineerd voor een Golden Globe in de categorie beste actrice in een speelfilm.

De hoogzwangere Portman kreeg veel aandacht op de rode loper in Los Angeles waar ze in een gele jurk van Prada verscheen. Ook droeg ze klassieke juwelen van Tiffany & Co. ter waarde van liefst 200.000 euro. Portman is in verwachting van haar tweede kind samen met haar echtgenoot, de balletdanser Benjamin Millepied. Hun zoon Aleph werd in juni 2011 geboren.

Portman en Millepied trouwden in 2012 en wonen sinds september 2016 weer in Los Angeles, na drie jaar in Parijs te hebben gewoond.