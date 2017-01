People vs OJ Simpson wint twee Golden Globes

LOS ANGELES - De miniserie American Crime Stories: The People vs OJ Simpson heeft twee Golden Globes in de wacht gesleept.

Door ANP - 9-1-2017, 3:02 (Update 9-1-2017, 3:25)

De serie, die de rechtszaak tegen sportlegende OJ Simpson reconstrueert, won de prijzen voor beste kortlopende serie en beste actrice in een kortlopende serie. Deze prijs ging naar Sarah Paulson, die de rol van openbaar aanklager Marcia Clark vertolkt. Zij versloeg onder meer Charlotte Rampling (London Spy) en Kerry Washington (Confirmation). De makers van de serie beklemtoonden dat het verhaal van OJ Simpson laat zien dat rechtspraak niet blind is voor “ras of geslacht”.

Verder gingen er twee prijzen naar ‘donkere’ series. Atlanta, over twee broers die het proberen te maken in de rapscene, werd bekroond als beste komedieserie. En actrice Tracee Ellis Ross won de prijs voor beste actrice in de serie Black-ish, over een middleclass Amerikaans gezin. In beide dankwoorden prezen de winnaars het feit dat Hollywood het afgelopen jaar meer oog had voor verhalen van donkere Amerikanen.