ANP Ryan Gosling levert La La Land weer Globe op

LOS ANGELES - Ryan Gosling heeft in de nacht van zondag op maandag zijn eerste Golden Globe gewonnen voor zijn hoofdrol in de musical La La Land. Hij won het beeldje voor de beste hoofdrol in een musical of komedie. Gosling speelt in de film een jazzpianist die verliefd wordt op een actrice.

Door ANP - 9-1-2017, 3:25 (Update 9-1-2017, 3:26)

“Het is niet de eerste keer dat ik word verward met Ryan Reynolds”, grapte Gosling. Zijn collega Reynolds was genomineerd in deze categorie voor de cynische actiefilm Deadpool. Gosling dankte zijn medespeelster Emma Stone en regisseur Damien Chazelle. “Eigenlijk zou ik deze prijs in drie stukken moeten hakken. Hij is net zo goed voor jullie.”

La La Land lijkt met inmiddels vier prijzen de grote winnaar van de avond te gaan worden. De musical, die onlangs ook door de Nederlandse filmprijs werd uitgeroepen tot beste film van het jaar, is in zeven categorieën genomineerd. La La Land won ook al de beeldjes voor beste soundtrack, beste lied en beste scenarist.

Een andere belangrijke prijs ging naar Viola Davis. Zij won de prijs voor beste vrouwelijke bijrol in een drama voor haar vertolking in Fences, een filmbewerking van een toneelstuk over de problemen van een donker echtpaar in het Amerika van de jaren vijftig.