Klöpping krijgt boete voor vliegen met drone

ANP Klöpping krijgt boete voor vliegen met drone

AMSTERDAM - Internetondernemer Alexander Klöpping is onlangs beboet voor het vliegen met een drone boven Amsterdam. Dat bekent hij in een podcast die hij zondag online geplaatst heeft.

Door ANP - 9-1-2017, 7:37 (Update 9-1-2017, 7:37)

In een gesprek met journalisten Ernst-Jan Pfauth en Botte Jellema, met wie hij de podcast maakt, vertelt Klöpping dat zijn drone vanaf zijn dakterras boven Amsterdam liet vliegen. Het onbemande vliegtuigje bewoog zich onder meer over De Dam en het Centraal Station. “Het was prachtig om een beetje boven de stad te vliegen terwijl de zon mooi onderging”, vertelt Klöpping.

Nadat de drone weer was geland, stonden er echter twee agenten voor zijn deur. “Door alle politieseries groei je op met heel veel kennis over wat je moet doen als de politie komt: get a warrant roepen en zo. Maar het leek me toch geen moment om heel bijdehand te gaan doen; ik was best geïntimideerd door die agenten in de hal.”

Gevangenisstraf

De politiemannen identificeerden het toestel, waarna Klöpping mee moest naar het bureau. Ook moest hij een paar dagen later bij de Luchtvaartpolitie op Schiphol een verklaring afleggen. Uiteindelijk kreeg de internetondernemer voor zijn illegale actie een boete van 300 euro. “In theorie kan je zelfs gevangenisstraf krijgen voor vliegen met een drone waar het niet mag”, voegt hij daar zelf aan toe.

Toch heeft Klöpping niet heel veel spijt. “Het voelt een beetje hetzelfde als een boete voor door rood rijden. Je weet dat het niet mag, maar je doet het toch.” Vliegen met drones boven bewoond gebied en binnen een grote straal van luchthavens is wettelijk verboden omdat het gevaarlijk kan zijn.