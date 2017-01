Meryl Streep maakt indruk tijdens Globes

LOS ANGELES - Meryl Streep heeft tijdens de uitreiking van de Golden Globes zondagnacht indruk gemaakt met haar speech waarin ze hard uithaalde naar toekomstig president Donald Trump. De actrice mocht tijdens het filmgala een oeuvreprijs ophalen en greep die kans aan om de pers op te roepen vrijheid, waarheid en waardigheid hoog in het vaandel te houden.

Door ANP - 9-1-2017, 8:11 (Update 9-1-2017, 8:11)

"Er was een optreden dit jaar dat mij heeft verbijsterd", zei Streep over Trumps imitatie van een gehandicapte journalist tijdens een van verkiezingsbijeenkomsten vorig jaar. "Het greep me bij de keel. Niet omdat het goed was. Er was in het geheel niets goeds aan. Maar het was effectief en deed zijn werk. Het brak mijn hart toen ik het zag en ik kan het nog steeds niet uit mijn hoofd krijgen, want het was geen film, het was echt."

Volgens Streep moedigt Trumps gedrag andere mensen aan om zich net zo te uiten. "Gebrek aan respect nodigt gebrek aan respect aan. Geweld zet aan tot meer geweld", aldus de actrice, die vervolgens opriep om de persvrijheid in stand te houden. Ze sloot vervolgens af met enkele woorden van de vorige maand overleden Carrie Fisher. "Zoals mijn vriend, mijn geliefde overleden prinses Leia ooit tegen mij zei: 'take your broken heart, make it into art.'

Hillary-lover

Trump reageerde niet lang na Streeps speech op geheel eigen wijze tegenover de New York Times. Hij noemde Streep een 'Hillary-lover' en was naar eigen zeggen totaal niet verrast dat de 'liberale filmwereld' hem aanpakte.

Op sociale media was er echter enkel lof voor de woorden van Streep. "Nooit was er iemand als haar", schrijft talkshowhost Ellen DeGeneres op Twitter. "Ze is nooit eerder zo gracieus geweest, zelfs bijna zonder stem was haar stem nog nooit zo sterk", voegt Sharon Stone daar aan toe. "Is er iemand beter als haar", vraagt actrice Anna Kendrick zich af.