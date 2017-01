U2 voor concert naar Nederland

AMSTERDAM - U2 komt komende zomer naar Nederland. De Ierse band geeft op 29 juli een concert in de Amsterdam Arena, staat op de website van de band.

9-1-2017

Het concert maakt deel uit van de Joshua Tree Tour 2017, die in mei in Noord-Amerika begint. In juli doet U2 behalve Amsterdam ook onder meer Londen, Berlijn, Rome, Barcelona en Brussel aan. In het voorprogamma staat Noel Gallagher’s High Flying Birds.

U2 viert dit jaar het dertigjarig jubileum van een van hun meest succesvolle albums The Joshua Tree. De band beloofde vorige maand in een bericht dat er een bijzondere serie shows aan zat te komen. Data werden toen nog niet gegeven.

Naar verluidt komt U2 later dit jaar ook met een nieuw album. In 2014 bracht de band voor het laatst nieuw werk uit. De kaartverkoop gaat volgende week maandag van start.