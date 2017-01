Sketch-programma TreurTeevee keert terug

HILVERSUM - Het programma TreurTeevee keert komende weken terug op televisie. Het absurdistische sketch-programma werd in de zomer van 2015 als experiment van de talentpoule 3LAB ontwikkeld en kreeg toen de hoogste eindwaardering van alle proefprogramma’s.

Door ANP - 9-1-2017, 11:05 (Update 9-1-2017, 11:05)

Nu volgt een volledige serie, maakte producent Pupkin maandag bekend. Circus Treurdier, het collectief dat het programma maakt, omschrijft TreurTeeVee als een "een kruising tussen Theo en Thea en Twin Peaks".

Recensenten waren in 2015 zeer enthousiast over TreurTeevee. De NRC roemde het programma als “de enige 3LAB-productie van dit jaar waar ik meer van wil zien. Het grootste deel van 3LAB is bar en boos.” Het Parool prees TreurTeeVee als “het meest bizarre, ontwrichtende en opvallende programma van 3LAB tot nu toe.”

Moderne stad

Circus Treurdier, dat de sketch-serie bedacht, is een groep die bestaat uit jonge (muziektheater)makers afgestudeerd aan theateropleidingen in Amsterdam en Maastricht. Bekende namen zijn Ellen Parren (bekend als correspondent van Zondag met Lubach), Jan Paul Buijs (Klokhuis) en Peter van Rooijen (Villa Achterwerk). De sketches gaan allemaal over bewoners van een grote, moderne stad die met hun ziel onder hun arm rondlopen.

De eerste aflevering, dat als thema Falen heeft, wordt vrijdag uitgezonden op NPO3.