Eerste 100% NL Award voor O'G3NE

ANP Eerste 100% NL Award voor O'G3NE

ROTTERDAM - O'G3NE heeft maandag een 100% NL Award gewonnen voor muziekmoment van het jaar. De meidengroep kreeg de prijs voor hun vertolking van de Emeli Sandé-single Clown in het programma De beste zangers van Nederland.

Door ANP - 9-1-2017, 12:48 (Update 9-1-2017, 12:48)

De andere genomineerden waren de auditie van Dwight Dissels in The Voice of Holland, Douwe Bob op het Eurovisiesongfestival, het duet van Waylon en Marlijn Weerdenburg in It Takes 2 en de auditie van de latere winnaar van Holland's Got Talent Nick Nicolai.

De overige 100% NL Awards worden tijdens een show op 7 februari uitgereikt. O'G3NE heeft dan nog kans op meer beeldjes. De drie zussen zijn gezamenlijk ook genomineerd voor zangeres en album van het jaar. Ook Kensington, Miss Montreal, Marco Borsato en Sam Feldt zijn in twee categorieën in de race.