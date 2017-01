Filemon onderzoekt ‘autistische trekken’

ANP Filemon onderzoekt ‘autistische trekken’

HILVERSUM - Filemon Wesselink gaat in zijn nieuwe programma uitzoeken of hij autistisch is. De BNN-presentator is vanaf 19 januari op NPO 3 te zien in Het is hier autistisch, maakte de omroep maandag bekend.

Door ANP - 9-1-2017, 21:27 (Update 9-1-2017, 21:27)

“Er wordt mij vaak verweten dat ik autistische trekken heb”, aldus Filemon, die zich in het verleden ‘een halve autist’ noemde. “Doe niet zo autistisch, krijgt ik vaak naar mijn hoofd geslingerd. Maar wat is autisme nu precies? Er is nog zoveel onduidelijk rondom deze stoornis. Ik ben benieuwd of ik het zelf heb en wat het betekent om het etiket autisme te krijgen.”

Filemon duikt ‘een intensief diagnosetraject’ in om te laten onderzoeken of hij autisme heeft, maar volgt ook verschillende mensen die al weten dat ze de stoornis hebben. Zo ontmoet hij in de Verenigde Staten een jongen met een fascinatie voor knikkers en spreekt hij een tiener die vanwege zijn autisme op geen enkele middelbare school terechtkan. Ook ziet Filemon hoe mensen met autisme worden getraind voor banen in de hightechsector in Silicon Valley.