Tom Hiddleston door het stof na speech Globes

LOS ANGELES - Tom Hiddleston heeft maandag zijn excuses aangeboden voor zijn speech bij de Golden Globes. De acteur kreeg bakken kritiek over zich heen nadat hij bij het in ontvangst nemen van een beeldje een verhaal vertelde over zijn reis naar Zuid-Sudan.

Door ANP - 9-1-2017, 23:17 (Update 9-1-2017, 23:17)

Tom liet maandag via Facebook weten het eens te zijn met de vele kritiek die hij kreeg. Hij noemde zijn speech ‘onelegant’. “Ik was heel nerveus en mijn woorden kwamen er verkeerd uit.”

De acteur vertelde dat hij in Zuid-Sudan werd aangesproken door medewerkers van Artsen Zonder Grenzen die hem complimenteerde met The Night Manager. Voor zijn hoofdrol in die televisieserie kreeg Tom zondag de Golden Globe voor beste acteur in een miniserie of televisiefilm. “Het idee dat we iets hebben kunnen maken dat die mensen verlichting en entertainment biedt, maakten me heel trots.” Tom droeg zijn Globe op aan ‘de mensen die daar zo hun best doen’.

Hij wilde enkel ‘de ongelooflijke moed’ van medewerkers van Unicef, Artsen Zonder Grenzen en World Food Programme benadrukken, schreef Tom maandag op Facebook. “Het spijt me dat mijn zenuwen de overhand kregen.”