ANP Carrie Fisher zeker te zien in Star Wars VIII

LOS ANGELES - Carrie Fisher is nog een keer te zien als prinses Leia in het achtste deel van Star Wars. Dat bevestigt de producent van de film, J.J. Abrams tegen New York Daily News. De opnamen waren al afgerond voor het overlijden van de actrice en de film wordt momenteel afgemonteerd, aldus Abrams.

Door ANP - 10-1-2017, 4:09 (Update 10-1-2017, 4:09)

"Het werk is al klaar voor het volgende (tweede) deel", bevestigde Abrams. "Maar voor de derde moeten we zien wat er gaat gebeuren", aldus de producent van de drie nieuwe Star Wars films van de negendelige saga.

Volgens Abrams ligt het lot van Star Wars in de handen van regisseur Colin Trevorrow, die het negende deel van de saga mag gaan regisseren. "Er is nog geen script en ik weet niet wat Colin van plan is", vertelde Abrams.

Carrie Fisher's personage, prinses Leia, is momenteel te zien in Rogue One: A Star Wars Story, maar dan gedigitaliseerd omdat het verhaal zich afspeelt als prinses Leia nog heel jong is. Volgens medewerkers van de film reageerde Fisher positief op haar digitale versie en zei ze dat ze het geweldig vond.

Doodsoorzaak

Ondertussen heeft de lijkschouwer in Los Angeles maandag bekend gemaakt dat Fisher is overleden aan hartfalen, maar dat het nog onbekend is wat de oorzaak is. Hiervoor moet worden gewacht op het resultaat van het toxicologisch onderzoek, dat nog enkele weken op zich kan laten wachten. Fisher kampte gedurende haar leven met diverse verslavingen.