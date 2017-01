Pitt en Jolie spreken geheimhouding af

LOS ANGELES - Brad Pitt en Angelina Jolie hebben afgesproken de rest van hun scheiding achter gesloten deuren uit te vechten. Dat meldt Daily News op basis van documenten van de rechtbank.

Door ANP - 10-1-2017, 6:16 (Update 10-1-2017, 6:16)

Het stel ligt sinds september 2016 met elkaar in scheiding en de verwijten vliegen over en weer. Ook ruziën de twee over de voogdij van hun zes kinderen. Pitt en Jolie zijn nu nader tot elkaar gekomen en hebben afgesproken omwille van de privacy van hun kinderen om de zaak verder achter gesloten deuren te voeren.

"De twee partijen en hun advocaten hebben een overeenkomst getekend om de privacy van hun kinderen te beschermen door alle documenten geheim te houden en de zittingen met de rechter achter gesloten deuren te houden", aldus een verklaring namens het stel. "Beide ouders committeren zich aan het herstel en de hereniging van het gezin", vervolgt de verklaring.

Op dit moment heeft Angelina Jolie tijdelijk de voogdij over alle kinderen van het stel. Brad Pitt mag onder begeleiding en met toestemming van de gezinstherapeut de kinderen bezoeken.