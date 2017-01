Gloria Estefan komt naar Nederland

UTRECHT - De Cubaans-Amerikaanse zangeres Gloria Estefan komt naar Nederland.

Door ANP - 10-1-2017, 10:25 (Update 10-1-2017, 10:25)

Zij zal donderdag aanwezig zijn bij de uitreiking van de Musical Awards in het Beatrix Theater in Utrecht. Estefan zal een van de prijzen uitreiken. Stage Entertainment maakte maandag bekend dat de musical On Your Feet!, met muziek van Estefan en haar Miami Sound Machine, de opvolger wordt van The Bodyguard.

De musical De Gelaarsde Poes van het RO Theater heeft de meeste nominaties in de wacht gesleept; de productie maakt kans op prijzen in tien categorieën. Daarna volgen Chez Brood (negen), In de ban van Broadway (zeven) en Ciske de Rat (zes stuks).

Voor deze productie heeft Danny de Munk voor de tweede maal een nominatie ontvangen. In 2008 maakte hij ook kans op een Musical Award voor Ciske de Rat. Maar het beeldje ging toen naar René van Kooten voor Les Misérables. Hij neemt het in de categorie beste mannelijke hoofdrol onder meer op tegen Alex Klaasen, die al vijf Musical Awards in de kast heeft staan.

De uitreiking van de Musical Awards wordt donderdagavond live uitgezonden.