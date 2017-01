Madonna heeft zich altijd onderdrukt gevoeld

NEW YORK - Hoewel Madonna al ruim dertig jaar aan de top staat, heeft ze zich vanaf het begin van haar carrière onderdrukt gevoeld. Dat zegt de 58-jarige zangeres en actrice in een interview in Harper's Bazaar.

Door ANP - 10-1-2017, 18:12 (Update 10-1-2017, 18:12)

"Ik besef dat nu veel mensen zullen zeggen: 'Dat is belachelijk. Je bent een succesvolle blanke, rijke popster'. Maar ik heb mijn carrière lang stront over me heen gekregen, vooral omdat ik een vrouw ben en weiger een standaard leven te leiden. Ik heb een onconventioneel gezin gesticht. Ik had geliefden die dertig jaar jonger zijn. Daar kunnen veel mensen niet mee omgaan. Ik heb het gevoel dat mensen moeite hebben met alles wat ik doe."

Ondanks alle kritiek en tegenwerking die de diva ervaart, gaat ze toch door met optreden en het maken van albums. Haar ex-man Guy Ritchie vroeg haar geregeld waarom ze toch doorgaat. "Dat is een van dingen waar ik het vaak met hem over had. 'Waarom moet je weer een nieuwe plaat maken? Waarom moet je weer op tournee? Waarom moet je weer een film maken?', vroeg hij me keer op keer. Maar waarom moet ik steeds verantwoording afleggen? Ik vond die vragen altijd heel seksistisch. Vraagt ooit iemand aan Steven Spielberg waarom hij nog steeds films maakt? Heeft hij niet al genoeg geld en succes? Zei er ooit iemand tegen Pablo Picasso: 'Ok, je bent nu 80 jaar. Heb je niet genoeg geschilderd?'"

Madonna, die hoopt binnenkort weer te gaan toeren, is niet van plan om zich iets van anderen aan te trekken. "Ik ben zo moe van die vragen. Ik begrijp het niet. Ik zal met alles wat ik doe stoppen als ik er geen zin meer in heb. Ik stop als ik geen ideeën meer heb. Ik stop als je me vermoordt. Nou goed?"