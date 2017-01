Valentijnsdate met Idris Elba onder de hamer

NEW YORK - Altijd al een romantische date met acteur Idris Elba gewild? Dat kan, voor een kleine donatie via de online goede doelenorganisatie Omaze. Dat meldt USA Today.

Door ANP - 11-1-2017, 2:34 (Update 11-1-2017, 2:34)

Een avondje met Elba gaat onder de hamer en hoe meer je doneert, hoe meer kans je maakt op een valentijsdate met de Britse acteur. Meedoen kan al vanaf tien dollar, zo laat Omaze weten. De organisatie zamelt online geld in voor goede doelen middels veilingen en kan vaak rekenen op de medewerking van sterren.

De 44-jarige acteur nam een YouTube-video op waarin hij mensen probeert te verleiden om te bieden. Ook geeft de Beasts Of No Nation-acteur een voorproefje over hoe de een-op-een eruit zou kunnen zien. "We beginnen met een cocktail of een glas champagne. En als we ons ontspannen voelen kunnen we eten naar wens bestellen, wat jouw hart maar begeert. Misschien wat truffels, een steak of pepersoep met fufu. Dat is een Afrikaans gerecht...", zegt Elba zwoel in de camera.

Maar het toetje is misschien nog wel het meest overtuigend om mee te bieden: "Als toetje krijg je wat jij maar wilt en dan bedoel ik ook écht wat jij maar wilt", sluit Elba af. De opbrengst van de actie gaat naar W.E. Can Lead, een goed doel dat zich inzet voor toegankelijk onderwijs voor meisjes in Afrika. Meedoen kan volgens Omaze tot en met Valentijsdag op 14 februari.