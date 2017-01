'Chauffeur Kim Kardashian vrijgelaten'

PARIJS - De chauffeur van Kim Kardashian, die vastzat op verdenking van medeplichtigheid aan de roofoverval op de tv-ster, is dinsdag vrijgelaten, zo weet TMZ.

Door ANP - 11-1-2017, 4:14 (Update 11-1-2017, 4:14)

Volgens het bedrijf waar de chauffeur, Michael Madar, voor werkt is hij vrijgelaten en volgt er geen aanklacht tegen hem. Madar zou zijn ondervraagd als getuige in plaats van verdachte en het bedrijf noch de chauffeur worden verder in verband gebracht met de roofoverval op Kardashian.

Op maandag schreef de Franse krant Le Monde nog dat Madar de laatste persoon was die Kardashian heeft rondgereden en gezien voor de bewuste roofoverval in haar appartement in Parijs plaatsvond. De politie zou hem hebben opgepakt omdat ze vermoedde dat hij betrokken was bij de overal.

Kardashian werd in oktober 2016 door vijf gewapende mannen vastgebonden en er werd voor tien miljoen dollar aan sieraden buitgemaakt, waaronder haar diamanten trouwring die ze van Kanye West kreeg. Op maandag arresteerde de Franse politie na maandenlang onderzoek zeventien verdachten.