ANP Nick Golterman heeft rol in komedie

UTRECHT - Acteur Nick Golterman heeft een rol bemachtigd in de nieuwe romantische komedie Bella Donna's. Hij vertolkt de rol van bloemist Billy, zo maakte agent ArtistMan Agency woensdag bekend.

Door ANP - 11-1-2017, 7:43 (Update 11-1-2017, 7:43)

Eerder werd al bekend dat Carolien Spoor, Kiki van Deursen en Eva Laurenssen de hoofdrollen spelen in de film, die momenteel wordt opgenomen. De komedie vertelt over drie vriendinnen die na het overlijden van hun beste vriendin besluiten haar bucketlist te voltooien. Hierdoor beleven zij diverse avonturen.

Golterman speelt onder meer in de Net5-serie De Mannen van Dokter Anne. Binnenkort is de acteur te zien in de bioscoopfilms Ron Goossens: Low Budget Stuntman en Storm - Letters van Vuur.

Bella Donna's wordt geregisseerd door Jon Karthaus. Karthaus was eerder vooral bekend als acteur, onder meer in de serie Zoop. De film is in het najaar in de Nederlandse bioscopen te zien.