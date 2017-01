LA The Voices-zanger Peter Strykes ziek

ANP LA The Voices-zanger Peter Strykes ziek

AMSTERDAM - LA The Voices-zanger Peter Strykes is ernstig ziek. Hij lijdt aan een bijzondere vorm van kanker, zegt het langharige lid van de band in De Telegraaf.

Door ANP - 11-1-2017, 7:57 (Update 11-1-2017, 7:57)

Hoe ernstig het precies is, kan Strykes niet zeggen. "Ze gaan er in ieder geval wel tegenaan met ongeveer de zwaarste chemo die er is. Op zich heb ik goede kansen op herstel", aldus de 59-jarige zanger. "En ik moet zeggen: anders was ik ook niet aan die behandelingen begonnen. Als ze nu al hadden gezegd dat ik straks met allerlei beperkingen zou moeten leven, dan denk ik dat ik ervoor zou hebben bedankt."

"Als ik geen goede vooruitzichten zou hebben gekregen… Dan denk ik niet dat ik er nog zin in gehad zou hebben, nee", gaat Strykes verder. "Het was voor mij geen optie om 'dit niet meer te kunnen, dat niet meer te kunnen'. Ik zou niet als een halve plant willen leven. Goed, of anders niet."

Afzeggen

Strykes heeft er vooral moeite mee dat hij even niet meer kan zingen. "Nu komt het moment dat ik optredens moet gaan afzeggen en dan moeten mensen toch weten dat er wat aan de hand is. Ik heb in veertig jaar muziek maken, in allerlei rockgroepen en met Vandenberg, nog nóóit iets afgezegd."

Dat ook zijn beroemde haar straks verdwijnt door de chemo's, maakt Strykes niet uit. "Dat is absoluut geen punt. Ik wilde al veel langer eens een nieuw kapsel."