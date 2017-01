UNICEF krijgt veel reacties na show De Breij

ANP UNICEF krijgt veel reacties na show De Breij

DEN HAAG - UNICEF, het kinderfonds van de Verenigde Naties, heeft veel positieve reacties ontvangen naar aanleiding van de oudejaarsconference van Claudia de Breij. De Breij vertelde in de voorstelling die ze op 31 december speelde onder meer dat ze vluchtelingenkampen in Macedonië, Griekenland en Libanon had bezocht. Ze omschreef de schrijnende situaties waarin vooral kinderen zich bevinden.

Door ANP - 11-1-2017, 10:06 (Update 11-1-2017, 10:06)

De organisatie heeft via diverse kanalen bijna 10.000 positieve berichten ontvangen naar aanleiding van de oudejaarsconference. UNICEF Nederland heeft momenteel een campagne waarin aandacht wordt gevraagd voor het lot van Syrische kinderen.

“De verhalen van Claudia hebben heel veel mensen een beter beeld gegeven van de heftige situaties waarin kinderen zich in dat gebied geheel ongevraagd bevinden”, legt een woordvoerder uit. “De betrokkenheid van Nederlanders bij het onderwerp is toegenomen. Je merkt dat men een beter beeld heeft gekregen bij de erbarmelijke situatie en iets wil doen om te helpen.”

Winter

Het leven voor Syrische vluchtelingen is nog zwaarder geworden sinds de winter is ingevallen. Dit betekent in landen als Libanon dat de temperaturen in de nacht tot onder het vriespunt dalen. De campagne van UNICEF Nederland om deze groep te helpen heeft inmiddels al zeker 1 miljoen euro opgeleverd. “Hiervoor kunnen we 200.000 dekens kopen”, rekent de zegsman voor.

De oudejaarsconference van Claudia de Breij werd in totaal door meer dan 3 miljoen mensen bekeken. Zij bracht vorige week ook een boek uit waarin zij vertelt over haar ervaringen in de vluchtelingenkampen die de achtergrond vormen voor de conference.