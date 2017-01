George Lucas bouwt museum in Los Angeles

LOS ANGELES - Het langverwachte museum van George Lucas komt in Los Angeles. De regisseur verkiest de stad boven San Francisco. De bouw van het futuristisch ogende museum gaat ongeveer 1 miljard dollar kosten, meldt The Hollywood Reporter. In het Lucas Museum of Narrative Art wil de regisseur zijn persoonlijke kunstcollectie tentoonstellen, inclusief memorabilia uit zijn Star Wars-films.

Door ANP - 11-1-2017, 10:28 (Update 11-1-2017, 10:28)

Lucas is al jaren bezig met het museum. De laatste tijd ging het vooral over de locatie waar het gebouw moest komen. Behalve San Francisco en Los Angeles werd ook Chicago gezien als mogelijke plaats.

Het museum komt nu in het Expostion Park in het zuiden van Los Angeles. In mei 2020 moeten de eerste bezoekers verwelkomd worden.