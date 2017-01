Oprah Winfrey valt ruim 19 kilo af

CHICAGO - Oprah Winfrey staat bekend als jojo als het om haar gewicht gaat, maar nu lijkt ze toch echt veel te zijn afgevallen.

Door ANP - 11-1-2017, 16:20 (Update 11-1-2017, 16:20)

Ze was in de zomer van 2015 vastberaden om 9 kilo af te vallen. Een enkelblessure gooide echter roet in het eten. Winfrey kwam bijna 8 kilo aan na een maand gestrekt op de bank 'jalapeño bagels te eten.'

“Je eet dan behoorlijk wat en beweegt niet'', zegt ze tegen People.com. Ze zegt dat ze daarna weer ontzettend baalde van haar gewicht.

Strijd

Winfrey brak uit de sleur toen Weight Watchers haar belde met een deal. Na wat onderhandelen kreeg ze 10 procent van de winst van het bedrijf. Vervolgens begon ze aan het programma en viel ruim 19 kilo af. ''Dit was het makkelijkste afval-proces dat ik ooit heb meegemaakt'', aldus de 62-jarige Winfrey. Ze heeft nu maat 42.

In een interview met People.com vertelt ze ook over de constante schaamde die ze voelde over haar gewicht, ondanks al het succes in haar leven. Ook vertelt ze over haar jarenlange geworstel met jojo diëten en over de steun van haar partner Stedman Graham en haar vriendin Gayle King (die ook met Weight Watchers bezig is).

Het belangrijkste, zegt de tv-presentatrice, is dat haar houding tegenover eten gezonder is geworden. ''Ik voer eindelijk geen strijd meer met eten.''