André Hazes jr. nieuwe nachtburgemeester

AMSTERDAM - Nederland heeft een nieuwe nachtburgemeester. André Hazes jr. mag zich een jaar lang de koning van het nachtleven noemen. De zanger kreeg woensdagavond de bijbehorende ambtsketen omgehangen.

Door ANP - 11-1-2017, 21:46 (Update 11-1-2017, 21:46)

André, die een paar maanden geleden aangaf het rustiger aan te gaan doen nu hij vader is, is door de Nederlandse horeca verkozen tot ambassadeur voor de horeca en het nachtleven. De keuze viel op de zanger omdat hij ‘zichzelf, geheel op eigen kracht, en in korte tijd, tot een van de meest geboekte artiesten van Nederland heeft opgewerkt’. Ook roemde de jury hem vanwege zijn ‘tomeloze energie, zijn positiviteit en zijn betrokkenheid bij de horeca’.

De zoon van wijlen volkszanger André Hazes werd bijna unaniem gekozen. Hij liet Jan Smit, Peter Beense en Dries Roelvink achter zich. André noemde de titel een eer en zei de horeca ‘als het verlengde van zijn huiskamer’ te zien.

Als kersverse nachtburgemeester moest André meteen aan de slag. Zijn eerste officiële daad was de uitreiking van de Positivo Award. Die ging naar Brace, die na een moeilijke periode in zijn leven weer aan de weg timmert als zanger.