Ashton Kutcher vol lof over Natalie Portman

ANP Ashton Kutcher vol lof over Natalie Portman

LOS ANGELES - Ashton Kutcher is trots op zijn No Strings Attached-collega Natalie Portman. De actrice kaartte in een interview met Marie Claire aan dat Ashton drie keer zoveel betaald kreeg als zij voor de film, en dat zij spijt heeft dat ze daar indertijd niet bozer over was.

Door ANP - 12-1-2017, 2:36 (Update 12-1-2017, 2:36)

"Zo trots op Natalie en alle andere vrouwen die zich inzetten om het loonverschil tussen mannen en vrouwen te verkleinen!" twitterde Ashton woensdag. In het artikel vertelt Natalie dat haar collega meer geld kreeg, simpelweg omdat hij daarom vroeg. "Zijn standaard vraagprijs voor een rol in een film was hoger, dus kreeg hij meer. Ik wist dat en ging er in mee. Ik had pissiger moeten zijn. Ik bedoel, we krijgen riant betaald maar het verschil is krankzinnig."

Natalie is niet de eerste actrice die zich uitspreekt over de salarisverschillen in Hollywood. Vorig jaar schreef Jennifer Lawrence een essay voor Lena Dunhams Lenny Letter, onder meer over het moment waarop de hacks bij filmstudio Sony aan het licht bracht dat zij minder betaald kreeg voor haar rol in American Hustle dan haar mannelijke collega's Bradley Cooper, Christian Bale en Jeremy Renner. "Ik werd niet boos op Sony, ik werd boos op mezelf. Ik had gefaald als onderhandelaar."

Ook Jennifer gaf aan dat ze zich liet remmen omdat ze sowieso goed betaald krijgt. "Ik wilde niet ruziën over miljoenen die ik eigenlijk helemaal niet nodig heb. Ik was bang dat ik lastig of verwend zou overkomen. Totdat ik zag dat geen van de mannelijke castleden zich zorgen maakten of iemand ze lastig of verwend zou vinden."