Grande en Legend zingen Beauty And The Beast

ANP Grande en Legend zingen Beauty And The Beast

LOS ANGELES - Ariana Grande en John Legend zingen in de nieuwe versie van Beauty And The Beast de beroemde titelsong met diezelfde naam. Dat meldt Variety.

Door ANP - 12-1-2017, 3:58 (Update 12-1-2017, 3:58)

Dinsdag voedde Ariana geruchten dat ze bij de film betrokken was met een foto op Instagram waarop ze in een muziekstudio te zien was. Ze plaatste daarbij een emoji van een roos, een verwijzing naar het verhaal van Beauty And The Beast.

Het nummer werd in de originele film uit 1991 gezongen door Angela Lansbury in haar rol als theepot Mrs. Potts. Op de soundtrack stond destijds een uitvoering van Céline Dion en Peabo Bryson. Het nummer won een Oscar, Golden Globe en een Grammy.

Voor de live-action film, met in de hoofdrollen Emma Watson en Dan Stevens, schreef Beauty And The Beast-componist Alan Menken drie nieuwe nummers. De film is in Nederland vanaf eind maart in de bioscoop te zien.