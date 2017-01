'Joaquin Phoenix en Rooney Mara zijn setje'

ANP 'Joaquin Phoenix en Rooney Mara zijn setje'

NEW YORK - Rooney Mara en Joaquin Phoenix zijn op de set van de film Mary Magdalene als een blok voor elkaar gevallen. Dat beweert de New York Post.

Door ANP - 12-1-2017, 5:02 (Update 12-1-2017, 5:02)

De film werd vorig jaar opgenomen en de twee zijn sindsdien meerdere keren samen gefotografeerd. De woordvoerder van Joaquin verklaarde eerder dat de acteurs alleen goede vrienden waren, maar een bron van de krant weet te melden dat er meer speelt. "Ze hebben elkaar gevonden op de set", aldus de insider over Rooney en Joaquin, die in de film Maria Magdalena en Jezus spelen.

Volgens de bron was de romance ook de reden voor de afwezigheid van Rooney bij de Golden Globes, waar haar meest recente film Lion was genomineerd voor een award. Het koppel zou de ceremonie hebben afgezegd om zo samen tijd te kunnen doorbrengen in een sterrenspa in Desert Hot Springs, een woestijngebied op twee uur van Los Angeles.

Joaquin had tot vorig jaar een romance met dj Allie Teilz. Rooney heeft nooit het einde aangekondigd van haar relatie met regisseur Charlie McDowell, met wie ze sinds 2010 samen was. Haar woordvoerder wilde volgens de krant niet reageren op de geruchten.