Ook Paris Jackson boos over televisiespecial

ANP Ook Paris Jackson boos over televisiespecial

LOS ANGELES - Ook Michael Jacksons dochter Paris heeft woedend gereageerd op de eerste beelden van Urban Myth. In de televisiespecial over haar vader, Elizabeth Taylor en Marlon Brando wordt Michael gespeeld door de blanke acteur Joseph Fiennes. Fans van de King of Pop zijn boos dat hun idool als karikatuur wordt afgeschilderd in het programma.

Door ANP - 12-1-2017, 5:12 (Update 12-1-2017, 5:12)

Een fansite van Michael vroeg Paris op Twitter om een reactie op de beelden. "Ik vind het ongelooflijk beledigend, en ik weet zeker dat veel anderen dat ook vinden. Ik vind het eerlijk gezegd om te kotsen", aldus de 18-jarige.

Paris vindt niet alleen dat haar vader wordt geschoffeerd, maar ook Elizabeth Taylor, die haar peettante was. "Het maakt me kwaad dat dit overduidelijk bedoeld is als belediging, niet alleen voor mijn vader, maar ook voor mijn peettante Liz." In een derde tweet schrijft de tiener. "Waar is het respect? Ze hebben jarenlang met bloed, zweet en tranen jarenlang gewerkt om zulke bijzondere erfenissen na te laten. Een beschamend portret."

Eerder reageerde Paris' neef Taj Jackson al op de beelden. De 3T-zanger twitterde dat hij de woorden niet kon vinden om ‘het schaamteloze gebrek aan respect’ te omschrijven.