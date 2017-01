Dakota Fanning aarzelde niet over Brimstone

AMSTERDAM - Dakota Fanning heeft niet lang hoeven nadenken toen ze werd gevraagd voor de rol van Liz in Martin Koolhovens Brimstone. Sterker nog, ze pakte meteen haar koffers, vertelt de actrice in De Telegraaf.

Door ANP - 12-1-2017, 8:18 (Update 12-1-2017, 8:18)

"Geaarzeld heb ik geen moment", aldus Dakota. "Ik was alleen maar dolblij dat Martin Koolhoven me wilde hebben. Zijn scenario was een van de beste dat ik ooit had gelezen, hij is echt een ongelooflijk goede schrijver. Bovendien gebeurt het niet zo vaak dat er zulke sterke vrouwenrollen voorbijkomen. Veel te weinig eigenlijk. Ik ben meteen mijn koffer gaan pakken."

Dakota verving op het laatste moment Mia Wasikowska, die plotseling afhaakte. Daardoor had ze weinig voorbereidingstijd. Gelukkig loodste Martin Koolhoven haar er doorheen. "Zoals hij is er echt maar één", zegt Dakota. "Ik heb nog nooit een regisseur meegemaakt die zó direct is. Als ik iets deed wat niet paste bij wat hij in gedachte had, vertelde hij me dat meteen, onomwonden."

"Tegenover die bijna botte directheid staat bij Martin ook een aanstekelijk gevoel voor humor en een grote emotionele gevoeligheid", gaat Dakota verder. "Ik vertrouwde hem volkomen en we hebben zo intensief samengewerkt, dat we tegen het einde van de opnamen elkaars zinnen konden afmaken."

Brimstone draait vanaf donderdag in de bioscoop.