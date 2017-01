Mari van de Ven in directie van kappersketen

AMSTERDAM - Mari van de Ven wordt creative director van kappersketen Yes! De bekende stylist gaat de creatieve kant van het bedrijf aansturen. "Ik verheug me enorm op deze samenwerking'', laat Mari van de Ven weten.

Door ANP - 12-1-2017, 11:51 (Update 12-1-2017, 11:51)

Mari: "De bedoeling is dat ik niet alleen achter de schermen werk. Ik zal voor de klanten zichtbaar zijn. Regelmatig ga ik de salons bezoeken en kunnen de klanten zich door mij laten adviseren. Tevens wordt er een platform gelanceerd waarop de klanten vragen aan mij kunnen stellen en maken wij gerichte content met tips, tricks en trends voor de consument."

De kappersketen telt vijftig vestigingen in Nederland en twaalf in België. Mari van de Ven is de bekendste make-up artist en hairstylist en kapper van Nederland en zit al meer dan 25 jaar in het vak. Via Koffietijd werd Mari een bekend gezicht. Hij mag vele bekende Nederlanders tot zijn clientèle rekenen.