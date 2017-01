Nieuwe plaat Jett Rebel heet Super Pop

AMSTERDAM - Jett Rebel heeft zijn nieuwe album Super Pop genoemd. Dat maakte de excentrieke zanger donderdag bekend. Jett hield de titel van zijn nieuwe plaat lang geheim, Super Pop ligt vrijdag al in de winkels.

12-1-2017

“Waarom? Het is superpop. Luister die plaat, dan hoor je het vanzelf”, zei Jelte Tuinstra, beter bekend als Jett Rebel, tegen RTL Boulevard over de albumtitel. “Ik ben er trots op.”

Super Pop is een bijzondere plaat. Het is het derde album dat Jett Rebel in twaalf maanden tijd uitbrengt. Vorig jaar januari kondigde de zanger aan drie platen te willen maken in één jaar tijd. In januari 2016 verscheen Truck, in augustus volgde Don’t Die On Me Now.