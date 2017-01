Danny de Munk wint weer geen Musical Award

ANP Danny de Munk wint weer geen Musical Award

UTRECHT - Acteur Danny de Munk heeft donderdag weer achter het net gevist bij de Musical Awards. De ster was voor de tweede keer genomineerd voor zijn hoofdrol in de musical Ciske de Rat. Maar het beeldje ging donderdagavond naar Alex Klaasen, voor zijn vijf rollen in de musical De gelaarsde poes van het RO Theater.

Door ANP - 12-1-2017, 22:47 (Update 12-1-2017, 22:47)

Het is voor Klaasen de zesde maal dat hij de prijs wint. Eerder werd de acteur bekroond voor Kiss of the Spider Woman, Woef Side Story, Toon, Verplichte figuren en Jan Jans en de Kinderen. De Munk was voor de vierde maal genomineerd; eerder maakte hij kans op het beeldje voor Ciske de Rat, Titanic en The Wiz.

In totaal worden de beeldjes in vijftien categorieën uitgereikt. De meeste nominaties gaan, zoals elk jaar, naar producent Stage Entertainment. Maar deze vijftien nominaties zijn wel verdeeld over in totaal vijf voorstellingen. De Gelaarsde Poes van het RO Theater sleepte de meeste nominaties per voorstelling in de wacht: in totaal tien stuks.

Daarna volgden Chez Brood (negen), In de ban van Broadway (zeven) en Ciske de Rat (zes stuks). De uitreiking is donderdagavond rechtstreeks te volgen op televisie.