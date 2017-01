Lady Gaga toch niet in rol Donatella Versace

LOS ANGELES - De geruchten dat Lady Gaga in het derde seizoen van American Crime Story de rol van Donatella Versace op zich neemt, zijn niet waar. Dat heeft de maker van de serie Ryan Murphy donderdag laten weten.

Door ANP - 13-1-2017, 1:59 (Update 13-1-2017, 1:59)

De speculaties over de rol van Gaga staken de kop op toen in november bekend werd dat de moord op Gianni Versace centraal zal staan in de derde reeks van de serie. American Crime Story haalt elk seizoen een gebeurtenis uit de Amerikaanse geschiedenis aan. Het eerste deel, The People v. O.J. Simpson, was afgelopen jaar een groot succes: de show won negen Emmy's en twee Golden Globes.

Ryan ontkende dat Gaga onderdeel zal zijn van de serie tegenover Variety. Hij liet het blad weten dat er zelfs nooit sprake is geweest dat de zangeres de rol op zich zou nemen. "Daar is ze veel te druk voor komend jaar. Ze treedt op bij de Super Bowl, ze speelt in de film A Star Is Born, ze gaat op tournee. Ik wist dat dat nooit in haar schema zou passen."

De televisiemaker is ook de man achter American Horror Story. Daarin had Lady Gaga vorig jaar wel een grote rol. De zangeres won daar een Golden Globe voor.