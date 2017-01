Jessica Biel wil zoon niet in showbizz hebben

LOS ANGELES - Jessica Biel ziet haar zoon liever niet zijn ouders achterna gaan. Ze vindt de showbizzwereld veel te zwaar voor haar nu bijna tweejarige spruit Silas.

Door ANP - 13-1-2017, 4:00 (Update 13-1-2017, 4:00)

Vader van het jongetje is Justin Timberlake, en de kleine lijkt ondanks de zorgen van zijn moeder al in zijn pa's voetstappen te treden. "Hij is absoluut een charmeur en heeft ontzettend veel energie", vertelde de actrice voor de camera's van E! tijdens de première van haar film Book Of Love. "Maar het artiestenbestaan kent zoveel uitdagingen. Het is moeilijk."

Toch zou Jessica het haar zoon niet verbieden als hij voor een Hollywoodcarrière wil gaan. "Ik wil uiteindelijk alleen maar dat hij gelukkig is in wat hij ook gaat doen."