Dave von Raven bijna alcoholist

OOLTGENSPLAAT - De frontman van de Nederlandse band The Kik Dave von Raven was op weg verslaafd te raken aan alcohol. In het AD zegt hij vrijdag dat hij zichzelf iets te vaak een delirium zoop.

Door ANP - 13-1-2017, 8:01 (Update 13-1-2017, 8:01)

De 35-jarige zanger is altijd dol geweest op het nachtleven, geeft aan hij. ‘’Maar ik kreeg steeds meer last van ontzettende katers. Ik zoop best veel. Dat moest minder. Cocaïne? Was ik zeker niet op tegen, maar ik ben er gelukkig nooit verslaafd aan geraakt. Met drank ging het wel die kant op.’’

Af en toe een biertje moet kunnen, aldus de zanger. "Maar da's toch een andere discipline dan jezelf een delirium zuipen. Dat gebeurde iets te vaak. Dan gingen voor een optreden al vier of vijf whisky'tjes naar binnen om een beetje in de stemming te komen. En dan nam ik die fles na afloop mee naar huis.’’

Afgepeigerd

Maar nu Dave wat ouder wordt, moet hij ook zorgen dat de mensen om hem heen een beetje gelukkig zijn, vervolgt hij zijn verhaal. ‘’Dan doel ik vooral op mijn vriendin. Die zat hier 's ochtends tegenover een afgepeigerde dertiger die zich als een 16-jarige had uitgesloofd.’’

Waar hij zich vroeger naar huis liet brengen, rijdt hij tegenwoordig zelf weer naar huis, aldus de zanger. Dat is een mooie stok achter de deur, stelt hij. "Dan ben ik 's ochtends weer fris genoeg om iets aan mijn dag te hebben.''