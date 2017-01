Chef' Special en Guus Meeuwis naar Zand

ALMERE - Guus Meeuwis, Chef’ Special, Nick & Simon en Di-rect zijn toegevoegd aan de line-up van de tiende editie van strandfestival Zand. Eerder werd al bekendgemaakt dat Kensington en Miss Montreal op 19 augustus in Almere optreden.

Door ANP - 13-1-2017, 10:54 (Update 13-1-2017, 10:54)

De band Chef’ Special komt voor het eerst naar Zand. Guus Meeuwis is echter vaste gast op het festival en sloeg slechts twee edities over. Di-rect en Nick & Simon betraden beiden een keer eerder het hoofdpodium in Almere.

Ruim de helft van de beschikbare 25.000 kaarten is inmiddels verkocht. "Nu een groot deel van de artiesten is vastgelegd krijgt onze jubileumeditie langzaam vorm", zegt Machiel Hofman van de organisatie. "We hopen de komende maanden nog zeker vier artiesten toe te kunnen voegen aan de line-up, samen met een aantal dj's."