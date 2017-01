Zes voorgeleid over beroving Kardashian

Zes voorgeleid over beroving Kardashian

PARIJS - Zes verdachten zijn vrijdag voor de rechter in Parijs voorgeleid in verband met de beroving in oktober van de Amerikaanse tv-persoon Kim Kardashian. Maandag werden in deze zaak zeventien mensen opgepakt, maar de meesten zijn vrijgelaten.

13-1-2017

Vijf mannen en een vrouw zitten nog vast. Onder hen zouden de overvallers en het brein achter de misdaad, de zestigjarige 'Omar', zijn. De vrouw had een cruciale rol bij de logistiek en communicatie.

Vijf overvallers drongen in de nacht van 2 op 3 oktober binnen in de flat waar de 36-jarige Kardashian in Parijs verbleef. Ze werd vastgebonden en haar mond werd dichtgeplakt, alvorens ze werd opgesloten in de badkamer. De overvallers hebben volgens Franse media juwelen ter waarde van 9 miljoen euro buitgemaakt, inclusief een 15 karaat diamant van 3,5 miljoen euro.

De arrestanten zouden over het algemeen oude bekenden van de politie zijn. De buit is nog steeds niet teruggevonden.