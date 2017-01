Dj R3hab trad vaakst op in buitenland

ANP Dj R3hab trad vaakst op in buitenland

HILVERSUM - Dance is nog steeds een beproefd Nederlands exportproduct. Van alle Nederlandse artiesten trad dj R3hab vorig jaar het vaakst op in het buitenland. Hij gaf 151 optredens over de grenzen, gevolgd door dj Chuckie met 131 optredens en W&W met 125 optredens.

Door ANP - 13-1-2017, 15:57 (Update 13-1-2017, 15:57)

Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van belangenorganisatie Buma Cultuur. R3hab, pseudoniem van Fadil El Ghoul, was vorig jaar ook koploper met 167 buitenlandse optredens.

Nieuwkomers in de top tien van Nederlandse acts die optreden in het buitenland zijn Yellow Claw, Don Diablo en Oliver Heldens. De enige niet-dance-act in die top tien is barok-pop-artiest Jacco Gardner. Hij bekleedt de achtste plaats met 115 optredens achter zijn naam.

Waves van Mr. Probz was een uitschieter als wordt gekeken naar inkomsten uit rechten. Het nummer behaalde een hitnotering in twintig landen, waaronder de Verenigde Staten, Duitsland en Australië. Ook Animals van Martin Garrix kon rekenen op flinke inkomsten uit de rechten, al stamt het nummer uit 2014.