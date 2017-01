KLUBBB3 bestormt Duitse albumlijst

BERLIJN - Jan Smit heeft weer een groot succes geboekt in Duitsland, dit keer met KLUBBB3. Hun tweede album Jetzt Geht's Richtig Los is op nummer 1 binnengekomen in de Duitse albumlijst.

Door ANP - 13-1-2017, 16:30 (Update 13-1-2017, 16:30)

Jan en zijn collega's zijn compleet door het dolle heen. “We hebben onszelf echt 3 keer moeten knijpen om te beseffen dat dit geen droom is”, laat Jan in een persbericht optekenen.

KLUBBB3 bestaat naast Jan uit de Duitser Florian Silbereisen en de Belg Christoff. Zelf spreek het drietal van een 'Spaß Projekt', maar ze nemen KLUBBB3 toch wel serieus. Zo gaat het drietal binnenkort ook in Nederland op promotietour.

De pret is nog niet over voor KLUBBB3. Een jaar geleden kwam het eerste album van het drietal uit. Vorsicht Unzensiert is al goud in Duitsland, Oostenrijk en België. Inmiddels zijn ze in Duitsland de grens van 200.000 verkochte albums gepasseerd. Een platina-album ligt dus ook al klaar van Jan en zijn makkers.