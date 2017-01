Volle agenda voor 65-jarige Joke Bruijs

ROTTERDAM - "Ja, ongelofelijk hè?" Joke Bruijs kan het zelf amper geloven, maar zaterdag wordt ze 65. Dat de AOW-leeftijd omhoog gaat, maakt voor de zangeres en actrice persoonlijk niet veel uit. Ze heeft voor het net begonnen jaar tot haar grote genoegen alweer een aardig volle agenda.

Op het ogenblik viert ze vakantie in het Caribisch gebied ("Ik heb liever niet dat iedereen weet waar ik zit") , waar ze haar verjaardig besloten viert. Maar vanaf de 25e is ze terug en gaat ze weer aan het werk. Om te beginnen gaat ze een nieuwe cd afmaken: 'Young at heart'. Het wordt "een prachtig product, met veel werk uit het American Song Book en big bandmuziek."

En dan wordt het alweer tijd om zich te gaan voor te bereiden op 7 mei, de dag waarop ze in De Doelen in haar geliefde Rotterdam haar 50-jarig artiestenjublieum en haar 65ste verjaardag viert.Ook daar gaat ze weer lekker zingen. "Een mooi concert, met natuurlijk aandacht voor mijn Rotterdamse roots." Cd en concert maakt ze samen met een big band onder leiding van haar partner Frits Landesbergen.

In september gaat ze met Gerard Cox verder met hun programma over de Oase Bar. Ze speelden al eerder de uitbaters van deze roemruchte Rotterdamse variétékroeg uit Rotterdam. "We gaan het nu twee keer per maand doen, maar in een ander jasje, met meer liedjes en sketches."

En dan zijn er ook nog plannen om met The Ramblers het land in te gaan voor concerten op de zondagmiddag. "Dat is prettiger voor de doelgroep, de wat ouderen." Ze heeft ook daar erg veel zin in. "Bij The Ramblers ben ik begonnen." Maar het betekent niet dat dan de circkel rond is en ze daarna stopt, want daar piekert Bruijs dus niet over. Ze is dan ook benieuwd naar een filmscript dat haar zou worden opgestuurd. "Dat zal er wel liggen als ik thuiskom."