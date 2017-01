Linda de Mol ‘nog een beetje wiebelig’

AMSTERDAM - Linda de Mol voelt zich ‘nog een beetje wiebelig’ na het overlijden van haar moeder Hannie. Dat vertelde de presentatrice vrijdag in RTL Boulevard.

Door ANP - 13-1-2017, 20:46 (Update 13-1-2017, 20:46)

“Het zijn ups en downs. De ene dag gaat het goed, de andere denk je eraan dat het ouderlijk huis nu echt weg is.” Hannie de Mol stierf vlak voor kerst op 82-jarige leeftijd. Linda en John verloren hun vader in 2013. “Je schuift een generatie op.”

Linda vertelde dat ze voor haar moeder blij was dat het over was. Hannie leed aan alzheimer. “Ik was opgelucht, want het ging echt niet meer. Ik ben voor haar blij dat ze rust heeft.”