Johnny en Amber eindelijk gescheiden

LOS ANGELES - Johnny Depp en Amber Heard zijn eindelijk gescheiden. Een rechter in Los Angeles bepaalde vrijdag dat er genoeg is gebekvecht en maakte de scheiding van de twee officieel. Dat meldt New York Daily News.

Door ANP - 13-1-2017, 22:41 (Update 13-1-2017, 22:41)

“Als Amber en Johnny willen scheiden, moeten ze ook gewoon scheiden”, vond de rechter. Die kreeg advocaten van de ruziënde exen meermaals voor zijn neus. Johnny en Amber gooiden over en weer met modder, ook vrijdag nog.

Johnny’s advocaten wilden het bedrag dat de acteur zijn ex moet betalen met 100.000 dollar (94.000 euro) korten omdat ze de zaak zou traineren. Ambers advocaten vroegen juist om een bedrag bovenop de eerder overeengekomen zeven miljoen dollar (6,6 miljoen euro) en wilden Johnny onder ede laten verhoren. Beide verzoeken werden afgewezen door de rechter.

“Ik zie over een weer een hele hoop gekibbel”, zei de rechter. “Genoeg is genoeg.”