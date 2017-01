Kensingtons Control is platina

HILVERSUM - De heren van Kensington zijn vrijdagavond verrast met een platina plaat. Hun meest recente album Control ging meer dan 40.000 keer over de (digitale) toonbank.

Door ANP - 13-1-2017, 23:52 (Update 13-1-2017, 23:52)

Kensington werd met het eremetaal verrast in The Voice of Holland. De Utrechtse band trad op in de eerste liveshow van de talentenjacht.

Backstage poseerden de rockers met de platina award. “Control is platina en staat weer op nummer 1 in de albumcharts. Zo veel liefde, bedankt geweldige mensen”, schreef de band op Twitter bij het kiekje.