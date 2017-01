Gloria Estefan heeft fans nodig voor musical

ANP Gloria Estefan heeft fans nodig voor musical

AMSTERDAM - Gloria Estefan doet een beroep op haar Nederlandse fans. Die moeten de 59-jarige zangeres helpen met de Nederlandse versie van de musical On Your Feet!, die vanaf oktober in het Beatrix Theater in Utrecht te zien is.

Door ANP - 14-1-2017, 7:32 (Update 14-1-2017, 7:32)

“De uitdaging is het verhaal net zo goed, emotioneel en gewichtig over te brengen in het Nederlands, maar ik heb geen idee wat er wordt gezegd en hoe het overkomt. Wat dat betreft vertrouw ik op mijn vrienden en fans hier”, zegt Gloria tegen BuzzE. “Ik wil hen zeker naar hun mening vragen. Ik heb een hele hoop hardcore fans hier in Nederland.”

Ook nu On Your Feet! de landsgrenzen over gaat, Nederland is het eerste land na de Verenigde Staten waar de show te zien zal zijn, blijven Gloria en haar man Emilio nauw betrokken bij de productie. “Dat was onze voorwaarde toen ze met het idee kwamen een musical over ons leven te maken”, vertelt Emilio. “Wij hebben de touwtjes in handen.”

Meertalig

Dat betekent aardig wat tripjes naar ons land voor het echtpaar. Gloria en Emilio zijn zaterdag bij de audities. “Ik ben zenuwachtig voor de meiden, ik weet hoe het is om auditie te moeten doen”, zegt Gloria. “Zeker als wij erbij zijn is het heel spannend voor ze. Ik leef met ze mee, de audities zijn een noodzakelijk proces.”

Het echtpaar heeft een behoorlijke lijst waar acteurs die hen gaan spelen aan moeten voldoen. “In de eerste plaats moet ze meertalig zijn”, zegt Gloria over haar vertolkster. “Ze zal in het Engels, Spaans en straks ook in het Nederlands moeten kunnen zingen.” Daaraan krijgt de actrice nog een flinke kluif, voorspelt Emilio. “Ze heeft echt een goed muzikaal gehoor nodig. Cubaanse muziek is erg ingewikkeld. Het zit vol accentverschuivingen.”

Warme band

Voor de twee is authenticiteit ook erg belangrijk. “De muziek moet oprecht gebracht worden. Dat is belangrijk voor ons, zeker omdat we zelf ook nog steeds actief zijn in de muziekindustrie”, legt Gloria uit. “Sommige bandleden van de Miami Sound Machine zijn voor On Your Feet! naar New York verhuisd en zitten in het orkest. We kunnen ze niet uitlenen aan Nederland, maar ze komen zeker om de muzikanten hier te trainen.”

Gloria en Emilio zijn in oktober hoogstwaarschijnlijk van de partij als de Nederlandse versie van On Your Feet! zijn première beleeft. “Dat is heel belangrijk voor ons, de eerste première buiten de Verenigde Staten”, zegt Gloria. Emilio denkt dat die voorstelling emotioneel wordt voor hem en zijn vrouw. “Misschien nog wel meer dan de première op Broadway. Nederland was een van de eerste landen waar we doorbraken, we hebben een hele warme band met het land.”

Dat ze ook bij de première geen touw vast kan knopen aan wat er op het podium wordt gezegd, maakt voor Gloria niet uit. “Ik ken de voorstelling woord voor woord van buiten.”