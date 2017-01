Martine van Os laat niet aan zich sleutelen

ANP Martine van Os laat niet aan zich sleutelen

AMSTERDAM - Omroep MAX-coryfee Martine van Os zal niet zomaar iets aan haar lichaam laten doen. De 59-jarige presentatrice is daar veel te bang voor, zegt ze zaterdag in De Telegraaf.

Door ANP - 14-1-2017, 8:25 (Update 14-1-2017, 8:25)

"Alles doet het nu. Als ik erin ga snijden of spuiten gaat het misschien mis. Die angst overheerst", vertelt Martine. "En mijn rimpels horen bij wie ik ben en hoe oud ik ben. Je moet er toch langzaam aan kunnen wennen dat het allemaal anders wordt?"

"Ik hoop dat als mijn lichaam ermee ophoudt, ik daar ook aan toe ben, dat ik er vrede mee heb", vervolgt ze. "Als je van alles laat corrigeren, lopen je binnenkant en buitenkant niet meer gelijk op en daarvan kan je koppie in de war raken, denk ik."

Dat Martine dit jaar zestig wordt, is voor haar geen reden om bij de pakken neer te gaan zitten. Ze is juist blij dat ze het gehaald heeft. "Oud en rimpelig worden is toch het hoogst haalbare?", aldus Martine, die zich overigens nog lang niet zo oud voelt. "Soms denk ik: Kijk ik wel goed naar mezelf? Misschien ben ik voor de buitenwereld allang 'die oudere dame'. Maar het voelt heel anders!"