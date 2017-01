Filmster Depp klaagt over gederfde inkomsten

ANP Filmster Depp klaagt over gederfde inkomsten

LOS ANGELES - De Amerikaanse filmster Johnny Depp klaagt zijn voormalige managers aan wegens het verkwisten van miljoenen tijdens de vruchtbaarste jaren van zijn acteurscarrière. De 53-jarige filmster eist voor de rechter in Los Angeles meer dan 25 miljoen dollar schadevergoeding van de mensen die zijn zaken zestien jaar lang hebben behartigd namens The Management Group, meldde dit weekeinde de nieuwszender NBC.

Door ANP - 14-1-2017, 15:12 (Update 14-1-2017, 15:37)

In de vrijdag ingediende klacht staat dat de zaakwaarnemers nalieten belasting af te dragen, zonder toestemming leningen verstrekten en veel te veel geld betaalden voor allerlei diensten. Ze zouden zelf meer dan een miljoen dollar per jaar hebben opgestreken en de slechte financiële positie van Depp hebben verhuld.

Een advocaat van The Management Group, Michael Kump, heeft onmiddellijk in Californische media betoogd dat Depp het uit zijn duim zuigt. De onderneming heeft alles in het werk gesteld om Depp te beschermen tegen zijn onverantwoordelijke manier van met geld smijten, aldus de advocaat. Kump zei verder dat Depp met de rechtszaak mogelijk probeert van een schuld aan The Management Group van 4,2 miljoen dollar af te komen.

De klacht kwam vrijwel tegelijkertijd met het afronden in Los Angeles van de vechtscheiding van Depp van zijn vrouw Amber Heard (30). Daarbij lijkt de financiële malaise van de ster mee te vallen. Hij moet zijn ex 7 miljoen dollar betalen en Heard krijgt de honden, maar Depp behoudt heel veel onroerend goed in onder meer Los Angeles en Parijs, een eiland van de Bahamas, veertig auto's en boten, en een motorfietsenverzameling.

Een dollar is momenteel bijna 94 eurocent.