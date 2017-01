Moeder producer schrijft song Willie Nelson

LOS ANGELES - In april verschijnt een nieuw album van countryveteraan Willie Nelson. Een van de nummers is geschreven door de 85-jarige moeder van producer Buddy Cannon.

Door ANP - 14-1-2017, 15:14 (Update 14-1-2017, 15:14)

Hoe de song heet, wil Willie nog niet verklappen aan Rolling Stone. De vrouw speelt harmonica en schrijft liedjes. “Ze zong het hem voor, en hij zong het mij voor”, vertelt de countrylegende. “Ik heb haar nog niet ontmoet, maar het is een echte countrysong over een oud huis op een heuvel.”

De titelsong van God’s Problem Child, zoals het album gaat heten, is mede geschreven door Tony Joe White. Hij was in de jaren zeventig verantwoordelijk voor de hit Polk Salad Annie. Het is een van de laatste nummers waarop de onlangs overleden Leon Russel is te horen. “Ik was er helaas niet bij toen hij zijn deel opnam”, kijkt de bijna 84-jarige zanger terug. “Leon was een groot muzikant en een echte vriend.”

Trump

Verder heeft Willie ook een nummer over de nieuwe Amerikaanse president Donald Trump geschreven. De musicus is een fel voorstander van legale softdrugs. Hij denkt niet dat de nieuwe president de regels voor vrije verkoop van marihuana terugdraait. “Wat maakt het uit. Toen het illegaal was, konden mensen het makkelijk krijgen en nu het legaal is ook. Door het te verbieden gaan mensen echt niet minder blowen. Dat moeten de autoriteiten zo langzamerhand wel geleerd hebben.”

Een song die qua titel de aandacht trekt op God’s Problem Child is Still Not Dead. “In de afgelopen jaren is het mij twee of drie keer overkomen dat ik dood ben verklaard in de kranten”, zegt hij over de song. “Ik wilde gewoon even laten weten dat ik er nog ben.”